Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Astana'ya gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan'ın uçağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

PUTİN'LE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Astana'ya yapacağı 2 günlük resmi ziyaretin ilk gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geleceği, ardından 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacağı belirtildi. Ziyaretin 2'nci gününde ise CICA Zirvesi ile ikili görüşmeler kapsamında Erdoğan'ın, önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi

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