        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü. Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni düzenlendi. Erdoğan, Doha'daki temaslarının ardından Umman'a gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:02
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

        Emirlik Divanındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısına başkanlık etti.

        Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

        "Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

        "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı", Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.

        "Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması"na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imza attı.

        "Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'daki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Umman'a gitti.

        Yazı Boyutu
