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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkent Doha'ya geldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
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        Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

        Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

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