"Kadını siyasetin öznesi yaptık"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde, 2500 kadın çalışanıyla Türkiye'nin en çok kadın işçisinin istihdam edildiği Deniz Tekstil Fabrikası'nda kadın işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"FAŞİST ZİHNİYETLE MÜCADELE ETTİK"

Biz hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı, hele hele girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildikleri hem de emek ve becerileriyle iş dünyasında varlıklarını gösterebildikleri dönem bizim dönemimizdir. Hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk. Kadınlarımız iş gücüne katılım oranıyla bugün yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihin rekorunu kırdı. Bu olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. İŞKUR eğitimleriyle meslek sahibi olan, işe başlayan kadınlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz. Bir dönem kimi zaman kıyafetini kimi zaman çocuğunu bahane edilerek fabrikalara, çalışma hayatını sokmamaya çalışan faşist zihniyetle mücadele ettik.

"KADINI SİYASETİN ÖZNESİ HALİNE GETİRDİK"

Tüm bu engelleri, önyargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmaya çalışırken eğitimden, istihdama her alanda pozitif ayrımcılık uygulamayı harekete geçirdik. Kadınlarımıza olan güvenimizin en önemli tezahürü Türkiye'de kadın kolları teşkilatlanmasında bünyesinde yer alan parti ve bunu gerçekleştiren ilk genel başkan olmamızdır. Bugün itibariyle kadın kollarımızın üye kaydı 5 milyon 560 bin kadın üyesi olan partiyiz. Diğer partilerin hepsini üst üste koyun bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok. Geçmişte sadece belirli faaliyetlerin aracı olarak görülen kadın kolları teşkilatlanmasını partimizin üç ana sacayağından biri haline getirdik. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Kadınlarımız da bize sahip çıktı. Bizim hep yanımızda oldular. Bizimle mücadeleye girecek olan iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kadının gücünün ve fendinin üstesinden gelemeyecek mücadele yoktur. Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil milli bir vizyon olduğun söylüyoruz.