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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü - En Son Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:14
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        Japon Başbakanını ile görüştü
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        Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

        Otelde basına kapalı gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Kişida Fumio
        #haberler
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