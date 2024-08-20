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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmirin Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yangından etkilenen vatandaşlarla telefon
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yamanlar Mahallesinde 15 Ağustosta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustosta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu.

        Sancaklı Mahallesinde yangından zarar gören vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyen Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hitap ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

        Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

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        "MANAVGAT VE MUĞLA YANGINLARI TECRÜBESİ"

        Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada yangında can kaybı olmamasının tek ve en büyük tesellileri olduğunu, soğutma çalışmalarıyla hasar tespiti için de hızlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

        Mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediklerini, kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüklerini ifade eden Keşir, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla buradaki hemşirelerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Daha önceki yangınlarda yaptığımız gibi hızlıca ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızla görüşen Süleyman amcamız da bir Anadolu misafirperverliğiyle kendisini buraya davet etti."

        Bölgedeki hayvan kayıpları ve meranın hasar görmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili de çalışma yapıldığını aktaran Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ne yazık ki geçmişte de Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi var. Orada nasıl evleri, ahırları hızla yapıp teslim ettiysek bu bölgede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler."

        AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dikme etkinliğinin Sancaklı Mahallesinde yapılacağını kaydetti.

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