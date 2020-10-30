Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili bilgi aldı

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.