Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya başbakanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi ile görüşmesinde NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.

Erdoğan, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.