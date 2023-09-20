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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkevi'nde bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 05:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 05:12
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkevi'nde bir araya geldi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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