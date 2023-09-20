Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkevi'nde bir araya geldi
Giriş: 20.09.2023 - 05:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 05:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkevi'nde bir araya geldi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.