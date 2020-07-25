Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Erdoğan ve Conte, Libyada siyasi çözüm için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.