Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Leyla Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:

"Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz."