05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı üzerine değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in Filistin'de 1947'den bu yana işgal ettiği alanları gösteren bir harita kullanan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
İİT dönem başkanlığımız sırasında Kudüs davasına sahip çıktık. Gerek bölgesel platformlarda gerekse BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını reddettirdik. Biz Kudüs konusundaki duruşumuzla aynı zamanda Hıristiyanların da bir kısım Musevilerin de hakkını koruduk. Tam 4 asır Kudüs'e hizmet eden bir ecdadın torunları olarak başka türlü davranamazdık. Tarihimizin ve inancımızın gereği neyse onu yaptık.
ABD yönetimi bir plan açıkladı. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir barış değil, ilhak planıdır. Buradan soruyorum, akıl, vicdan sahibi hangi kimse buna saygı gösterebilir? Bu plan milyonların geri dönüş hakkı verilmeyeceğini söylüyor. Kendi topraklarına bir daha dönemeyecek. Bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs'ün ve Flistin'in İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir? Türkiye'deki hahambaşını burada kabul ettik. Bizde düşmanlık kin yok. Bunların her yerinden hefret akıyor, kin akıyor. Bunların eli savunmasız kadınlara kalkıyor. Sabilere, çocuklara kalkıyor. Yerlerde sürüklüyorlar. Bunlar bu denli insanlıktan nasibini almamış tiplerdir.
Türkiye olarak Filsitin'i işgal planını reddetttik. Ardından Mahmud Abbas ile telefonda, Hamas lideri Hanniye ile yüzyüze görüştük. Türkiye'nin güçlü tepkisinin kimi arap ülkelerini tavır değişikliğine zorladığını görütyoruz. ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız.
Arap Birliği ve İİT'nin geçtiğimiz günlerde aldığı kararları olumlu karşılıyor ve destekliyoruz. Kudüs'ü gasp etme girişimine sessiz kalanları ise tarih asla affetmeyecek. Gün sessizliğe gömülme değil, Kudüs'e sahip çıkma günüdür. 1967 temelinde başkenti doğu Kudüs olan egemen, bitişik ve bağımsız bir Filistin'i savunmaya devam edeceğiz.
Türkiye'de sürekli tuzak kuran, bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir grup var. Faşistin önde giden olan jakoben zihniyetin oyunuyla karşı karşıyayız.
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