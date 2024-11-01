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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sudani ile görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

        Erdoğan, Sudani'yle görüşmesinde, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti.

        Erdoğan, bölgede giderek yayılan İsrail saldırganlığının hem bölge hem dünya barışı için bir tehdit olduğunu, bunu önlemek, barış ve huzuru sağlamak için başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini ve Türkiye'nin barış için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

        Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Irak'ın köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki komşu ülke olduğunu, ilişkileri geliştirmenin ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin iki ülke için de sayısız fayda sağlayacağını, bunun için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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