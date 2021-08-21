Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini artırmak gerektiğini belirtti.