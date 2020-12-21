Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi

Kovid-19 tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Ahmet Erdoğan'ın (73) cenazesi, yakınları tarafından Trabzon Havalimanı'ndan alınarak karayoluyla Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Dumankaya köyüne getirildi.

Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazına, Erdoğan'ın çocukları İzzet, Deniz ve Mehmet Erdoğan ile bazı yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Belediye Başkanı Rıfat Özer katıldı.

Ahmet Erdoğan'ın cenezesi, babası Hasan Erdoğan'ın yanına defnedildi.