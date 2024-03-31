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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından Kurum çıktı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından Kurum çıktı

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için en yüksek oyu Murat Kurum aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 21:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:55
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        Erdoğan'ın sandığından Kurum çıktı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3308 numaralı sandığın sonuçları belli oldu.

        Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 274'ü oy kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

        Fotoğraf: AA

        İBB Başkanlığı için en yüksek oyu 131'le AK Parti'nin adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 120, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz ile Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na altışar, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 2, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Demokratik Sol Partinin adayı Nesim Pakır'a birer oy çıktı.

        Bağımsız adaylar Vedat Taylan Yıldız ve İshak Akbay da birer oy aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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