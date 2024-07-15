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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı, İletişim Başkanlığı'ndaki dijital gösterim ekranında yayınlandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki dijital gösterim ekranında yayınlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:52
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        15 Temmuz mesajı dijital ekranda
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum." şeklindeki mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital ekranında gösterildi.

        Ekranda, "Milletin Zaferi" başlığıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların fotoğrafları ile direnişe dair görsellere de yer verildi.

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        #haberler
        #15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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