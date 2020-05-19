Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi bisikletler sahiplerine ulaştırıldı

AA

Esenler Stadyumu önüne getirilen 70 bisiklet, çoğunluğu öksüz ve yetim olan çocuklara teslim edilmek üzere ilçe kaymakamlığı görevlilerince araçlara yerleştirildi.

Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Mehtap Yağmur Bardak (13) ile Havvanur Özdemir’in (9) yaşadığı eve giderek çocuklara bisikletlerini teslim etti. Yeni bisikletlerine binen çocuklar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Eyüpsultan ve Fatih'te de çocuklara bisiklet hediye edildi. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Düğmeciler Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki Yaprak Mutlu Şahin'e bisikletini takdim etti.

Kaymakam Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü, Milli Mücadele başlangıcının ve bu aşamada gençlerimizi, çocuklarımızı sevindirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Valimiz çocuklarımıza bisiklet hediye etti. Bu vesileyle 70 çocuğumuzu sevindiriyoruz, bisiklet alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz. Bisikletle yaşam, sağlıklı bir yaşam ve çocuklarımızın, gençlerimizin bu şekilde bir yaşama alışmış olması sağlıklı toplumun sağlıklı trafik ve kent düzeninin oluşmasına da katkı sağlayacaktır. Çocuğumuza bisikletinin hayırlı olmasını, iyi bir arkadaş olmasını ve kendisinin bundan sonraki hayatında da ailesiyle mutlu yaşamasını ve bisikletini sevmesini, ihtimam göstermesini, onu çok çok kullanmasını, böyle bir alışkanlıkla hayatını devam ettirmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Valimizin de selam, sevgilerini iletiyorum."

Yaprak Mutlu Şahin de "Ateş" ismini verdiği bisikletini bundan sonra çokça süreceğini belirterek, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Recep Dede'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Hakan Mutlu Şahin ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu jestinden dolayı teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz zor dönemde çocuklar için gerçekten güzel bir teselli oluyor. Çünkü evde çok bunaldılar, böyle bir şeye ihtiyaçları vardı. Kaymakamımıza da çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anne Tülay Mutlu Şahin de "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız da sağ olsunlar, teşrif ederek kızıma bisikleti takdim etti. Bisiklet ona çok iyi bir motivasyon oldu. İnşallah yasak kalktığı zaman kızım bol bol Cumhurbaşkanımızın sayesinde bisikletini sürecektir." dedi.

Kaymakam Kara, daha sonra Topçular Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Yunus Emre Pulku'ya bisikletini hediye etti.

Kara, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ve Milli Mücadele'nin başlangıcı Samsun'a çıkışın 101. yılı olduğunu hatırlatarak, "Bu vesileyle geçlerimizi, çocuklarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız sevindirmek istemişler ve bisiklet hediye ettiler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- Fatih'te 70 çocuğa bisiklet hediye edildi

Fatih Kaymakamı Kaan Peker de Kocamustafapaşa Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki Zeynep Köyüstü'ne bisikleti takdim etti.

Kaymakam Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir devletin kurulma sürecinde başlangıç noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 101. yıl dönümünü idrak ettiklerini dile getirdi.

"Bu özel günde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemizde ikamet eden gençlerimize hediyelerini takdim etmek için bugün ailemizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgilerini, selamlarını ve gençlerimize olan başarı dileklerini ifade ettik." diyen Peker, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği, her zeminde dile getirdiği Cumhuriyetimizin daha müreffeh bir hale getirilmesi, milletimizin refah seviyesinin yükseltilmesi anlamında en büyük güvence olarak gördüğü gençlerimizin bu özel gününü bu vesileyle tebrik ediyoruz. Milletimizin, gençlerimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diliyorum."

Kaan Peker, daha sonra Şehremini Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Hacı Gümüş'e bisikletini hediye etti.

,İbrahim Halil Aktürk