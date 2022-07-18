Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Güney Amerika'ya gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiği açıklandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayı sonunda Meksika'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezuela ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.

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