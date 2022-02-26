Cumhurbaşkanı Erdoğan 68 yaşına bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen doğumgünü mesajları şöyle: