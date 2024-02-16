Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor! Aliyev ve Rama'yı ağırlayacak

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31 Mart yerel seçimleri için il mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, 13 Şubat'ta Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldı. 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı düzeyinde 11 yıl sonra gerçekleştirdiği bu ziyaretle, Ankara-Kahire hattında yeni bir dönem başladı.

ALİYEV SEÇİM ZAFERİ SONRASI İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE’YE YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Şubat Pazartesi günü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayacak. Ülkesinde kazandığı 5. seçim zaferinin ardından Aliyev, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Erdoğan, konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları masaya yatırılacak.

Erdoğan'ın 20 Şubat Salı günü ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etmesi bekleniyor.