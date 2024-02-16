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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor! Aliyev ve Rama'yı ağırlayacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor! Aliyev ve Rama'yı ağırlayacak

        Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğine gelecek hafta Ankara'da devam edecek. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Beştepe'de bir araya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:53
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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        31 Mart yerel seçimleri için il mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, 13 Şubat'ta Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldı. 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı düzeyinde 11 yıl sonra gerçekleştirdiği bu ziyaretle, Ankara-Kahire hattında yeni bir dönem başladı.

        ALİYEV SEÇİM ZAFERİ SONRASI İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE’YE YAPACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Şubat Pazartesi günü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayacak. Ülkesinde kazandığı 5. seçim zaferinin ardından Aliyev, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Erdoğan, konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

        Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları masaya yatırılacak.

        Erdoğan'ın 20 Şubat Salı günü ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etmesi bekleniyor.

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