İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

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