Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire İran'dan tepki!

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Derya Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle çağrıldığını belirtti.

Hatipzade, açıklamasında, "Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından çağrıldı ve sert kınama kendisine iletildi. İran'ın konuyla ilgili acil izahat beklediği kendisine bildirildi." ifadelerini kullandı.

Hatipzade, "Topraklar üzerinde hak iddia edilen, yayılmacı imparatorlukların çağının yıllar önce sona erdiğinin" Büyükelçi Örs'e bildirildiğini söyledi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ kutlama törenine katılan Erdoğan’ın okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de tepkisini çekti. Zarif, “O, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba?” dedi.

Erdoğan, Bakü’deki konuşmasında Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu.