Türkiye'de günün hakkında en çok araştırma yapılan konusu asgari ücret. Vatandaşlar, ekonominin son durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor.

CB ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün itibariyle düzenlenen kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Ancak resmi bir açıklama olmadığı için henüz saat bilgisi bulunmamakta.