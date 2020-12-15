Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi Trakya esnafınca olumlu karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, esnafı memnun etti
Edirne'de terzilik yapan Remzi Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle işlerinin eskiye göre çok sakin olduğunu söyledi.
Hükümetin aldığı destek kararını olumlu karşıladığını belirten Yılmaz, "İnşallah bütün esnaf arkadaşlar bu destekten faydalanırlar. Koronavirüsten dolayı işlerimiz bozuk. Umarım devletin vermiş olduğu desteğin bir nebze katkısı olur. Bu illetten en kısa zamanda kurtulup, iyi günler görmemizi diliyorum." dedi.
Sigortacı Mehmet Sofu da kendisi gibi birçok esnafın kiracı olduğunu ifade etti.
Salgın sürecinin esnafı olumsuz etkilediğini vurgulayan Sofu, "Bu paket çok olumlu oldu. İnşallah devamı gelir. İşlerimiz eskisi gibi güzel değil. Alınan kararın arkasındayız. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
- Kırklareli
Kırklareli'nde taksicilik yapan Ziya Dedeoğlu, destekler ile esnafın bir nebze rahatlayabileceğini dile getirdi.
Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen ekonomiyi canlı tutmaya, esnafa destek vermeye çalıştığını anlatan Dedeoğlu, şöyle konuştu:
"Destekten memnunuz. Bu sadece bizimle ilgili değil, dünyada büyük bir felaket var. Bizim bir an önce temennimiz hastalığın bitmesi. Zararı esnafa, çalışanlara dokundu. Yapılan yardımları olumlu buluyoruz. Bugün büyük ülkeler bile, Amerika bile zorluk yaşıyor. Karşıdan bakınca herkese kolay. Hükümetimizin her zaman yanındayız. İnşallah daha da iyi olur."
Esnaf Ercan Kıyan da yardımların esnafı sevindireceğini belirterek, hastalığın bir an önce sona ermesi ve hayatın normale dönmesi temennisinde bulundu.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da taksicilik yapan Uğur Aybaş, Kovid-19 nedeniyle maddi sıkıntılar çektiklerini söyledi.
Esnafın işlerinin azaldığını anlatan Aybaş, "Bizim de işlerimiz yarı yarıya düştü, mağduruz. Devletten destek bekliyorduk. Destek paketinin akşam açıklandığını duyduk, faydası olacak, memnunuz. " ifadelerini kullandı.
Esnaf Hasan Bedel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dikkatle takip ettiğini anlatarak, "Son açıklamalar bizi memnun etti. Bunlar bizim istediğimiz ve beklediğimiz desteklerdi. Bir nebze olsun talebimizi karşılayacaktır ama devletimizden biraz daha destek bekliyoruz." dedi.
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