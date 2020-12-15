Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi, esnafı mutlu etti

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı destek paketi Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de esnafları memnun etti.
Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer aldıklarını belirterek, 3 ay süreyle yapılacak destek ödemesinin esnafı rahatlatacağını söyledi.
Devletin esnafına sahip çıkmasının kıymetli olduğunu vurgulayan Ay, servis araçlarının çalışmadığı halde birçok vergi kalemine tabi olduğunu, bununla ilgili bir çalışmanın da yapılmasını istedi.
Kayseri Terziler Odası Başkanı Kenan Arslan da yerel esnafı alınan kararın memnun ettiğini dile getirdi.
Kararların esnafı bir nebze de olsa rahatlatacağını aktaran Arslan, vatandaşlara da "alışverişinizi yerel esnaftan yapın" çağrısında bulundu.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ise salgından olumsuz etkilenen esnafa devletin verdiği yeni desteklerin memnun edici olduğunu kaydederek, "İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ayda 500 lira kira desteği verilecek. Destekler hibe olacak." dedi.
- Kırıkkale ve Nevşehir
Kırıkkale'de taksici Duran Bağrıaçık, zor geçen pandemi sürecinde verilen desteğin yerinde ve güzel olduğunu, bir nebze olsun esnafın giderlerini karşılayabileceğini belirterek, "Malum bir de kış şartları içeresindeyiz. İnsanların giderleri de arttı. Taksici esnafı zaten zor durumda. Bu destek esnafı bir nebze olsun rahatlatır." ifadelerini kullandı.
Esnaf Yaşar Seki de "Cumhurbaşkanımızın dün esnafa yönelik yapmış olduğu destekten memnunuz. Bu zor günlerde milletimizin ve esnafımızın yanında olması bizi mutlu etti. Bir nebze de olsa bizi düşünmelerinden memnunuz. Biz de her türlü imkanımızla devletimiz ve milletimizin yanındayız." diye konuştu.
Nevşehir'de lazer kesim makinesi ile hediyelik eşya üretimi yapan esnaf Necmettin Göktaş, pandemide zor günler geçiren esnafın devletin desteğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
Verilen desteklerin esnafın yarasına az da olsa merhem olacağını belirten Göktaş, destek için başvuru yapacağını aktardı.
- Yozgat, Sivas ve Kırşehir
Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun ise destek paketinde sevindiren kısımların stopajların ve KDV'in ertelenmesi olduğunu söyledi.
Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı da stopaj, KDV indirimleri ve kira desteklerinin güzel olduğunu dile getirdi.
Sivas'ta market işleten Turan Kaçmaz, açıklanan paketi sevinçle karşıladıklarını vurgulayarak, "Salgın sürecinde verilecek 500 lira güzel bir para. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kentte fırın işleten İbrahim Polat ise açıklanan paketin, kış mevsimi ve Kovid-19'dan olumsuz etkilenen esnafın giderlerini karşılamada yardımcı olacağını ifade etti.
Kırşehir Elektrikçiler Odası ve Eski Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kenan Kerimoğlu, Kovid-19 sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı destekleri takdirle karşıladıklarını söyledi.
Kerimoğlu, "Beklenti içindeyken böyle bir kararın açıklanması, devletin esnafının yanında olduğunu, esnafın da devletinin yanında olduğunun göstergesidir." dedi.
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