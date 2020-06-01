Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82 günde liderlerle "koronavirüs diplomasisi"

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görüldüğü günden itibaren geçen 82 günlük süreçte uluslararası temaslarla birçok ülke liderleri ile görüştü.

Bu süreçte çeşitli zirve, tören ve etkinliklere katılan Erdoğan, salgın tedbirleri ve bilgilendirmelerini canlı yayınlar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla gerçekleştirdi.

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yoğun mesai harcayan Erdoğan, pandemi dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşerek taziye dileklerinde bulunurken, telefonda konuştuğu hastalarla moral vererek, Allah'tan şifa diledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde etkili olan ve 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vakası görülen koronavirüs salgını ile mücadelede çalışmaları kapsamında aralarında devlet başkanı, cumhurbaşkanı, emir, kral, sultan, meclis başkanı ve başbakanların bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcileriyle telefon görüşmesi yaptı.

Belirli aralıklarla yapılan uluslararası görüşmelerde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve koronavirüs salgını konuları ele alındı.

Liderlerle telefon diplomasisi yürüten Erdoğan, ilk ve en fazla görüşmesini Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile (12 Mart, 1 Nisan, 21 Nisan, 18 Mayıs) gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Erdoğan, aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile üçer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ikişer kez telefonda konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşen Erdoğan'ın temas kurduğu bazı ülke liderleri şöyle:

"Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Ürdün Kralı II. Abdullah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi."

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bu dönemde görüşme yaptı.

Görüşmelerinin yanı sıra bazı liderlere ülkelerinin özel günlerinde tebrik mesajı gönderen Erdoğan, ABD'li Müslümanlar için Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Erdoğan, ramazan coşkusunu yaşayan liderlere ve millete bayram tebriğini ifade ederken, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerle de görüşerek kendilerinin ve ailelerinin bayramını kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un yaşamını yitirmesini Twitter'da İngilizce paylaştığı iletiyle kınadı.

- Demokrasi ve Özgürlükler Adası ve hastane açılışlarını gerçekleştirdi

Salgın tedbirleri kapsamında birçok toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, salgınla ilgili yeni tedbirleri ve bilgilendirmeleri canlı yayınlar ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastaları, terör mağduru aileler, gençler ve sporcular başta olmak üzere birçok grupla görüşme gerçekleştirirken, bazı etkinliklere gerek online platformlar aracılığıyla gerekse şahsen katıldı.

Erdoğan, kabine, güvenlik ve MYK toplantılarının yanı sıra ülke için tarihi öneme sahip çokça açılışa katılım sağladı.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Açılış Töreni'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte katıldı.

Erdoğan ayrıca, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Son Blokunun Yerleştirilmesi Töreni gibi ülkeye değer katan bazı hizmetlerin etkinliklerinde de yer aldı.

İstanbul'un fethinin 567. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikleri yakından takip eden Erdoğan, Ayasofya'daki Fetih Şöleni'ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye için önemli gün ve hadiseleri es geçmeyen Erdoğan, bu dönemde, Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere sefere çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"i de bizzat uğurladı.

- Erdoğan üç zirveye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla yapılan Dörtü Zirve'ye katıldı.

Zirvede; koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, 26 Mart'ta yeni tip koronvirüs gündemiyle toplanan ve 2 saat 15 dakika süren G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne, 10 Nisan'da ise Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü zirvesine video konferansla katıldı.

- Erdoğan'dan taziye ve geçmiş olsun telefonları

Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında hayatını kaybeden Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun oğlu Muhammed Döngeloğlu'nu, menfur bir saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala'yı, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani'yi telefonla arayarak taziyelerini ifade etti.

Bu süreçte şehit olan asker ve polislerin ailelerini de arayarak taziye ve sabır mesajını ileten Erdoğan, 8 yaşındaki oğlu Pars'ı kanser hastalığı sebebiyle kaybeden Ebru Şallı'ya da başsağlığında bulundu.

Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i, Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tedavileri sürerken arayarak şifa diledi.

Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i de telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde Azra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü. Bebeğin ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, Sevda-Aykut Gül çiftini tebrik etti.

Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destek olan ve cumhurbaşkanına hitaben mektup yazan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz ile görüşerek, duyarlılığından ötürü teşekkür etti.

11 Mart-1 Haziran tarihlerinde yoğun telefon trafiği yaşayan Erdoğan, daha birçok kişi ile çeşitli konu başlıklarında görüşmeler gerçekleştirdi.