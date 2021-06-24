30 Haziran "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak

Erdoğan, genelgede, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile ortamına ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Ailenin, bir çocuğun güvenle büyümesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için gerekli ve birincil ortam olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla teşvik edilen koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu uygulamaya yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması büyük önem teşkil etmektedir. Bunun için tarihte uzun yıllar çocuk koruma alanında önemli hizmetler sunan kurumlarımızdan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi de olan 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanacaktır."
ETKİNLİKLER, CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini belirterek, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini duyurdu.
AA'nın haberine göre; etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanların mezkur Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca
karşılanacağını kaydetti.
Genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmemesine yönelik talimatlarına da yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!