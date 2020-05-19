Sosyal medya hesabı Twitter'dan Ilısu Barajı için bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

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