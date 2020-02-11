Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün görüşecek!

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Rus TASS haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde yükselen tansiyonun ele alınacağı belirtildi.

Daha sonra Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesi doğrulandı.