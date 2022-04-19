Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri iftarda buluştu

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı







