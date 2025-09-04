Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü
Giriş: 04.09.2025 - 17:11 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Görüşme Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştiriliyor. İki lider son kez Ahlat'ta bir araya gelmişti.
GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
