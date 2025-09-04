Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 17:11 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

        Görüşme Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştiriliyor. İki lider son kez Ahlat'ta bir araya gelmişti.

        GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahçeli-Erdoğan
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        4 ilçede kongreler durduruldu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Habertürk Anasayfa