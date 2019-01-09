CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Prensipte yarın, saat 17.00 olarak bir konuşma yapıldı. Son teyit için dönülecek. Tekrar ifade edeyim, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ettiler. Oraya gideceğiz." dedi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, İnce ile kültür merkezinde buluşmalarının simgesel bir anlamı olduğunu belirterek, İnce'nin de kültür ve sanata büyük değer verdiğini söyledi.

İmamoğlu, İnce'yi ilçelerinde ilk kez ağırlamadıklarını dile getirerek, "Abim olarak yıllardır hep bir arada olmuşuzdur. Gelmiştir. Hiçbir ortamda da yalnız bırakmamıştır. Bugün de bir aradayız. Bu yerel seçim sürecinde hem tavsiyelerini hem önerilerini hem de beraber neler yapılacağının sohbetini yapacağız. 2019'un 31 Mart'ında, İstanbul'daki yönetim anlayışının değişeceğine zaten yürekten inandık." diye konuştu.

Muharrem İnce ise İmamoğlu'na başarılar dilemek için bir araya geldiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onunla birlikte olduğumuzu söylemek için, seçim çalışmalarına ne zaman arzu ederse katılacağımı söylemek için buradayım. Herkes şunu bilmeli ki, 31 Mart'ta sadece şehrimizi kimin yöneteceğini değil, aynı zamanda gidişata ne diyeceğiz? 17 yıldır Türkiye'yi yönetenler, 25 yıldır İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'un trafik sorunu var mı, işsizlik var mı? Var. Bütün sorunlar, İstanbul'da duruyor mu? O zaman bir insan, seçimde oy verdiği bir kişiye aynı zamanda kefil olmuş demektir. 25 yılda bu sorunların hiçbiri çözülmemiş. Katmerlenerek büyümüş. O zaman yapılması gereken, bir değişimin önünü açmaktır."

Değişimde fayda ve refah olduğunu ifade eden İnce, bunu İstanbulluların gerçekleştireceğini kaydetti.

İnce, bugünlerde seçmen açısından en fazla konuşulması gereken konunun, seçmen listelerinin kontrolü olduğuna işaret ederek, Türkiye'yi yönetenlerin ise seçime kadar FETÖ'nün iadesi, sınır ötesi operasyonları, indirimleri, asgari ücretin artırılması gibi konuları konuşacağını ifade etti.

"PRENSİPTE YARIN, SAAT 17.00 OLARAK BİR KONUŞMA YAPILDI"

Açıklamaların ardından İmamoğlu ve İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnce, "İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısında sizi göremedik. Bununla ilgili yorumlar yapıldı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Aday tanıtım toplantısında olmasam da, kampanyanın içerisinde olurum. Ne olacak? O gün denk gelmemiştir. Açıkçası şöyle oldu. En doğrusunu söyleyeyim. İmamoğlu beni aradığında, benim arandığımı düşünmüş kendisi de. Ben de görmemişim onu. Gerçekten görmedim. Mesajı da görmedim. Gördüğümde de çok geç olmuştu. Katılamadım. Teknik bir arıza oldu." yanıtını verdi.

İmamoğlu ise aralarındaki samimiyetin böyle bir izaha ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

"TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesine" ilişkin bir soruya karşılık İnce, "Silahları kuşanarak gelinmez. Mertçe yarış olmalıdır. Doğru bulmuyorum. Anayasa'ya aykırı, etik değerlere aykırı, mertliğe aykırı. Böyle yarış olmaz. Görevini bırakacaksın. Aslanlar gibi yarışacaksın. İmamoğlu orada yumuşak bir seçim yapıyor ama ben sert bir geçiş yapıyorum. Kusura bakmasın. Böyle yarış olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebine" ilişkin ise "Aslında görüşme netleşti. Teyidi alınacak. Prensipte yetkili bir kişi, beni aradı. Prensipte yarın, saat 17.00 olarak bir konuşma yapıldı. Son teyit için dönülecek. Tekrar ifade edeyim, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ettiler. Oraya gideceğiz. Benim ziyaret amacım, yaşayan tüm Cumhurbaşkanlarını... Cumhurbaşkanı da, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış ve İstanbul'a hizmet etmiş biri. Bu bakımdan kendilerini ziyaret edeceğimi ifade etmiştim." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adının geçmesine ilişkin Muharrem İnce, "Öncelikle İmamoğlu benim rakibim değil, arkadaşımdır. Adım geçebilir. Benim adım bir sürü yerde geçiyor. Adımın nereye geçmesini çok istiyorsanız söyleyeyim. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve İnce, daha sonra Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.