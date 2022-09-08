Cumhurbaşkanı Erdoğan, Plenkovic'le bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Başbakanlık Binası'nda Plenkovic'i kabul eden Erdoğan, daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik ett