Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından BBC Türkçe’ye bilgi veren Arınç, Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi. Saat 21.00'e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.

Habertürk TV programcısı Mehmet Akif Ersoy da görüşmeyi "Son dakika- Meclis eski Başkanı Bülent Arınç az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yaptı" diye duyurmuştu.

Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" demiş, "Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç'ın bu açıklamalarının ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Tek derdi ciddiye alınmak" derken, Arınç ise Twitter'dan yanıt vermişti.

ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ, CUMHUR İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın, “AK Parti’den 2023’te adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı yönünde bir açıklama gelmedi” açıklamasına yönelik soruyu cevaplayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağı konusu herhangi bir spekülasyon konusu ya da sorgulama alanı değil AK Parti açısından. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla da bütün bir Cumhur İttifakı açısından bunun net bir şekilde ortada olduğu gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır, 2023 seçimlerinde. AK Parti'den bir açıklama yapılmadığı da doğru değildir. Yani bu hemen hemen her il danışma Meclisimizde, hemen hemen bütün il kongrelerimizde, teşkilatlarımızda, belediye başkanlarımızla bir araya geldiğimiz her zeminde, bütün AK Parti kurmayları, AK Parti yöneticileri arkadaşlarımız bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Daha da önemlisi zaten Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Vatandaşlarımızın görüşü budur. Bu açıdan hiçbir tereddüt, hiçbir gölgeli alan, gri alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıdır."