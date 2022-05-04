Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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