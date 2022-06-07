Cumhurbaşkanı Erdoğan iki şairi andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı anma mesajında, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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