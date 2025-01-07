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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye'nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye'deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:34
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        IKBY Başbakanı Barzani Ankara'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

        Görüşmede Ankara-Erbil ikili ilişkileri, bölgesel güvenlik ve enerji başlıkları değerlendirilirken, terörle mücadele konusundaki iş birliği de masaya yatırıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti.

        Erdoğan, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele aldı.

        Son olarak IKBY Başkanı Neçirvan Barzani 16 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

        BAKAN FİDAN BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Resmi Konutu’nda bir araya geldi.

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