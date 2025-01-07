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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani ile görüşecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:50
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yi kabul edecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul edecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

        Görüşmede Ankara-Erbil ikili ilişkileri, bölgesel güvenlik ve enerji başlıkları değerlendirilecek. Terörle mücadele konusundaki iş birliği de masada olacak.

        Suriye'de son dönemdeki gelişmeler de ele alınacak. Son olarak IKBY Başkanı Neçirvan Barzani 16 Ekim 2024' te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

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