Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını vatandaşlarla açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan'ın ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Ankara'da Fidan ailesinin yaşadığı binaya geldiğinde çevredeki vatandaşları selamladı.
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Fidan ailesiyle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından aileyle sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi.
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Erdoğan ve eşine, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.
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