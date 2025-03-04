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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını vatandaşlarla açtı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını vatandaşlarla açtı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan'ın ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:50
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          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu.

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          Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Ankara'da Fidan ailesinin yaşadığı binaya geldiğinde çevredeki vatandaşları selamladı.

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          Fidan ailesiyle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından aileyle sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi.

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          Erdoğan ve eşine, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

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