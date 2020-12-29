Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye 'Leblebi' ile uğurladı

Emine Erdoğan'ın gönderisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti.