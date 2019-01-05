Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti adaylarını açıkladıktan sonra Manisa'ya geçti. Manisa'da Pepsico fabrikasının açılış törenine katılacağı esnada kendisine laf atan bir kızla oldukça renkli bir diyaloğa girdi.

"SENİN İÇİN ÖLÜRÜM BEN"

Tutku Yalçın isimli genç kız Erdoğan'a "Senin için ölürüm" diyerek dikkatleri çekti ve konuşmasını şöyle sürdürdü: "Senin yerini hazırladık. Yerini hazırladık. Babamız için ölürüm ben. Manisa'da açılışın var ya iki tane. Oraya geleceğim şimdi"

"ŞU 3600'Ü YAP ARTIK!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ilgi gösterdiği Tutku Yalçın, konuşmasında "Polis abilerin 3600'ünü yap artık" demesi gülüşmelere yol açtı. Bunun üzerine Erdoğan, "Sen söyledikten sonra tamam" dedi. Genç kız bu sefer de, "100 günlük programında yokmuş ama" demesi ortamı kahkahaya boğdu.