Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

İletişim Başkanlığı´ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.