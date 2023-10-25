Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Giriş: 25.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
İletişim Başkanlığı´ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.