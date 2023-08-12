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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne mesaj gönderdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne mesaj gönderdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorluklarla karşılaşılsa da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 20:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hacı Bektaş-ı Veli Anması' mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.

        Konuşmasına, "Ebediyete irtihalinin 752. yıl dönümünde gönül sultanımız, Pirimiz, irfan pınarımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını aşkla, ilimle, sevgiyle, hikmetle, ilmek ilmek dokuyan Hak aşıklarına Allah'tan rahmet diliyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, Hak aşıklarının geride bıraktıkları eserler ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolları aydınlatmaya devam ettiğini bildirdi.

        "Yaşadığımız her hadisede peygamberlerin varisleri olan ilim ve irfan erbabının hayatımızdaki yerini daha iyi idrak ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, "Gelin canlar bir olalım" çağrısındaki hikmetin 6 Şubat depremlerinde bir kez daha görüldüğünü söyledi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

        "50 bin insanımızın hayatını kaybettiği, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında 85 milyon olarak afetzedelerimizin imdadına koştuk. Devlet-millet el ele gönül gönüle vererek yaralarımızı sarmanın, depremin izlerini silmenin çabası içinde olduk. Depremden sadece 3 ay sonra tarihimizin en kritik seçimlerinden birini kardeşliğimize yakışır şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte, basiret ve ferasetle hareket ederek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik. Sandıklar kapandıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık. Cumhuriyet'imizin ikinci asrını milletimizin asrı yapmak için seferber olmuş durumdayız.

        Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Allah'a hamdolsun emin adımlarla yürüyoruz. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu duygularla bir kez daha Hakk'a yürüyüşünün 752. seneidevriyesinde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'ni tazimle yad ediyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin manevi mirasına sahip çıkan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum."

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