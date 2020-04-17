Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur saldırıda öldürülen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

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