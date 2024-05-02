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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı Barrow'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı Barrow'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:24
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya lideriyle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya lideri Barrow ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası’nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Erdoğan, İslam Zirvesi’nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow’a iletti ve Türkiye’nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.

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