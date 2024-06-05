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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti - Galatasaray Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:59
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        Galatasaray heyetini kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Teknik Direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı çubuklu Galatasaray formasını Erdoğan'a hediye etti.

        Erdoğan ve Galatasaray heyeti, takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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