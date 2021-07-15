Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas´ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, bir saat süren baş başa görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Burak Elmas hatıra fotoğrafı çekildi.