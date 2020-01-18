Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galataport'a ziyaret

DHA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı devam eden Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yer aldı. Ziyaret 2.5 saat sürdü.

1.7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Doğuş Grubu’nun Özelleştirme İdaresi tarafından 16 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen Salıpazarı Limanı İhalesi’ni 702 milyon dolar teklifle kazanmasının ardından, grup, Ocak 2014’te Bilgili Holding’e bağlı BLG Capital ile ortaklık gerçekleştirdi ve bu ortaklıkla alanın geliştirme ve işletmesinden sorumlu Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ kuruldu.Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ile yapılan devir sözleşmesini takiben, Şubat 2014’te liman sahası devralındı ve faaliyetlere başlandı. Şirketin unvanı, Şubat 2018 itibarıyla Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ olarak değiştirildi.

İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, boğaz kenarında 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsıyor. Limanın bu yilin ikini çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Galataport İstanbul, 7 milyonu yabancı turist olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak.