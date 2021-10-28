G-20 ve liderler zirvesine katılacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "G20 Roma Zirvesi´ndeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20´nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 Zirvesi´nin ardından katılacakları 26´ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi´nin ilk günü olan 1 Kasım´da hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın anılan zirveler kapsamında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükumet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmaları da öngörülmektedir" denildi.

BAHÇELİ İLE FİDAN DİKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi'ne birer anı fidanı dikti. Erdoğan'ın bugün düzenlenen törenle açılan Başkent Millet Bahçesi'ndeki incelemelerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve protokol üyeleriyle Ankara Seymenler Kulübünün gösterisini izledi.

Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra millet bahçesine günün anısına birer fidan dikti.

Protokol üyeleriyle katıldığı yemekte de sporcularla görüşen Erdoğan, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını yanına gelen vatandaşlar için imzaladı.



ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Sel'in ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.